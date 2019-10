Protestos no aeroporto de Barcelona obrigam ao cancelamento de 20 voos

Os primeiros manifestantes saíram às ruas minutos após a sentença do Supremo Tribunal ter sido tornada pública. Esta segunda-feira, nove líderes independentistas catalães foram condenados a penas de prisão efectivas pelos papéis desempenhados no referendo de 1 de Outubro de 2017 e posterior tentativa de independência da região. Outros três conseguiram evitar a prisão, apesar de terem sido considerado culpados do crime de desobediência.

Um dos primeiros locais de protestos foi a sede da sede da Òmnium Cultural, entidade que promove a língua e cultura catalã. O presidente desta organização, Jordi Cuixart, foi condenado a nove anos e meio de prisão. Na Praça da Catalunha, por volta das 13h locais (menos uma hora em Portugal Continental) eram já perto de dez mil os manifestantes pró-independência.

O número de pessoas nas ruas subiu em flecha quando os estudantes se juntaram aos protestos. Ruas, avenidas e praças foram decoradas com as cores da bandeira catalã. Os gritos de ordem pediam liberdade para os independentistas condenados.

Ao início da tarde, centenas de manifestantes dirigiram-se para o aeroporto em Barcelona, com o objectivo de o ocupar. A forte presença policial impediu uma eventual ocupação desta infra-estrutura. Registaram-se alguns momentos de tensão entre manifestantes e os Mossos d'Esquadra, corpo policial autónomo da Catalunha​. As imagens mostram um homem a ser detido pelas autoridades presentes no aeroporto El Prat.

O El País noticia que a organização das manifestações – a Tsunami Democràtic – falsificou 150 bilhetes para que os manifestantes pudessem ultrapassar o bloqueio policial no interior do edifício. De acordo com um porta-voz do aeroporto ouvido pelo diário espanhol, as pessoas que conseguiram enganar as autoridades foram identificadas antes de chegarem aos portões de embarque.

Apesar de contida, os protestos já tiveram efeitos na circulação aérea: a low cost espanhola Vueling, foi obrigada a cancelar 15 voos devido aos protestos. A AENA, responsável pelo tráfego aéreo em Espanha, informou que duas dezenas de voos tinham sido cancelados pela mesma razão.

Vários outros ocuparam linhas de comboio, com o objectivo de condicionar a circulação férrea. O líder do Cidadãos, Albert Rivera, partilhou um vídeo onde se podem ver dezenas de pessoas a caminharem nas linhas de comboio. O político pediu ao Governo espanhol que actuasse e não deixasse “desamparados milhões de espanhóis na Catalunha”.

Ao início da tarde, os protestos mantinham-se pacíficos, com a excepção de incidentes pontuais rapidamente sanados pelas autoridades. Um destes confrontos deu-se na cidade de Tarragona, 100 quilómetros a Sul de Barcelona. Uma mulher exibia uma bandeira espanhola, dizendo às dezenas de manifestantes que o solo que pisavam era espanhol. Um rapaz roubou-lhe a bandeira, agredindo-a depois a murro quando a mulher tentava recuperar o adereço.