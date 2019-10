Isabel II confirmou que saída da UE a 31 de Outubro é prioritária para Johnson

A rainha Isabel II apresentou esta segunda-feira o programa do Governo britânico, confirmando que a saída do Reino Unido da União Europeia a 31 de Outubro é prioritária para Boris Johnson. O Discurso da Rainha – que inaugura a sessão legislativa no Parlamento – ficou marcado pela apresentação de várias propostas que pressupõem que o “Brexit” é consumado na data prevista.

Mas quando o primeiro-ministro falou, a seguir à rainha, deu a entender que as negociações com a União Europeia para que a Reino Unido saia com um acordo comercial “ainda têm um longo caminho a percorrer”.

Isabel II deu conta da intenção do Governo de avançar com reformas no sistema de imigração que limitam a liberdade de movimentos de cidadãos da União Europeia, endurecimento da justiça criminal e investimento no serviço nacional de saúde e na criação de uma rede nacional de banda larga. Promete também encontrar soluções para os sectores que se encontram, neste momento, sob a alçada europeia, como a política comercial ou agrícola.

A oposição criticou, no entanto, a calendarização do Discurso da Rainha e o conteúdo do programa que a monarca leu na Câmara dos Lordes de Westminster. Isto porque a sessão legislativa dificilmente durará mais do que algumas semanas.

As incertezas em redor das negociações em curso com Bruxelas e o cenário, cada vez mais previsível, de eleições antecipadas, levaram os partidos da oposição a criticar o que consideram ser uma instrumentalização política do acto solene para fins eleitorais. “Tratou-se de uma apresentação político-partidária a partir do trono”, lamentou Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, que considerou a cerimónia “uma farsa”.