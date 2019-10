Criminalizar consumo em espaço público é um “passo atrás na política de drogas de Portugal”

As declarações de Rui Moreira chegaram à Harm Reduction International (HRI), organização internacional de redução de riscos e políticas para as drogas, e deixaram a ONG alarmada. O presidente da Câmara do Porto defendeu numa Assembleia Municipal no início deste mês que, “em alguns locais, seja criminalizado o consumo ao ar livre”, uma posição bem diferente daquela que anunciou em Abril perante uma plateia internacional. Esta mudança, lamenta a HRI, representa “um significativo passo atrás na política de drogas de Portugal”.

Num comunicado publicado online, a ONG recorda o caminho feito por Portugal, que em 2001 deixou de sancionar o uso e posse de drogas, adoptando uma abordagem centrada na saúde, e as vantagens dessa decisão. “Desde que a descriminalização entrou em vigor, as mortes por overdose e infecções por HIV entre pessoas que usam drogas em Portugal caíram significativamente, assim como a prisão por delitos relacionados a drogas”, dizem. “A reintrodução de sanções penais pelo uso de drogas corre o risco de reverter essas tendências positivas.”

Naomi Burke-Shyne, directora executiva da Harm Reduction International, considera “extremamente decepcionante” que a autarquia esteja a defender a criminalização: “A evidência indica esmagadoramente que a criminalização é ineficaz na redução do uso de drogas, e só serve para colocar as pessoas e as comunidades em maior risco de saúde e danos sociais.”

Tal tinha sido defendido por diversos especialistas e estudiosos na área que, questionados pelo PÚBLICO, foram unânimes em considerar que o “alarme social” e a “repressão” por si sós apenas serviriam para dilatar o problema.

No fim de Abril deste ano, Rui Moreira foi aplaudido na 26.ª Conferência Internacional de Redução de Riscos, organizada pela HRI e pela Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES), quando anunciou que o município ia apoiar a “criação de uma unidade móvel de consumo assistido como mais uma reposta de saúde pública”, dizendo que aquele não poderia ser um investimento apenas camarário mas também do Governo.

“Não é uma decisão fácil, não sou mais popular do que há cinco minutos. Mas tudo bem, é parte do meu trabalho”, afirmou. Rui Moreira quis partilhar com a audiência – onde estavam, por exemplo, a alta-comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, ou o ex-Presidente da República e membro da Global Comission on Drug Policy, Jorge Sampaio – quão “orgulhoso” estava por este já não ser um problema do Ministério da Justiça. “Há vinte anos mudou e agora tem a ver com o Ministério da Saúde”, disse, apelando até a convidados internacionais que vivessem ainda em países onde essa mudança ainda não tivesse ocorrido para seguirem o exemplo português. “É vital”, apontou.

Surpreendida com a alteração de prioridades do presidente da câmara, Naomi Burke-Shyne disse ser “preocupante” a afirmação de Moreira, que antes defendia uma abordagem centrada na saúde. “A conveniência política não deve ultrapassar a segurança e a segurança das pessoas que usam drogas no Porto”, apontou, recordando que a descriminalização do uso de drogas é recomendada pela Missão Conjunta das Nações Unidas sobre VIH, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Rede Internacional de Pessoas que Usam Drogas.

Como o PÚBLICO avançou no início de Setembro, a autarquia já “guardou” uma verba – 400 mil euros – para avançar com as salas de consumo assistido. A ideia de criação destes espaços havia sido aprovada em Assembleia Municipal em Junho, sem obstáculos políticos.

Com o desmantelamento do bairro do Aleixo e o aumento da visibilidade do consumo e tráfico de droga na cidade, a Câmara do Porto pediu um reforço dos meios policiais. O hemiciclo foi unânime em reconhecer a existência de um problema, mas mostrou-se dividido na hora de votar a solução.