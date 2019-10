As 50 mil flores de luz que iluminam o deserto australiano

DR/Field of Light/Bruce Munro - fotografia por Mark Pickthall

DR/Field of Light/Bruce Munro - fotografia por Mark Pickthall

Criada como instalação temporária, Field of Light Uluru de Bruce Munro, vai, afinal, permanecer indefinidamente nos campos em redor de Uluru, "a rocha" proibida aos turistas a partir de 26 de Outubro, também conhecida como Ayers Rock ou apenas The Rock.

Mas, além de poderem continuar a admirar Uluru a alguma distância, os turistas têm nos campos em redor outra atracção que, embora mais artificial, é, literalmente, luminosa.

Field of Light Uluru foi criada por Munro, a partir de projectos anteriores em Londres (Victoria & Albert Museum) e EUA (Longwood Gardens, Pensilvânia), e inaugurada em 2017. Deveria estar patente apenas por uma temporada, mas continuou a ver adiado o seu fim até agora se decidir, entre criador e autoridades, que permanecerá no local, quem sabe se "para sempre". Para tal, foi alvo de um restauro e upgrade, para durar o mais tempo possível.

São mais de 50 mil hastes com esferas de vidro iluminadas numa composição luminosa que ocupa 62,500 metros quadrados. Tudo graças a energia solar. Quando comece a anoitecer, Field of Light começa a iluminar-se automaticamente.

"Convida à imersão num jardim de fantasia", onde as hastes luminosas "respiram e se balançam num harmonioso espectro do deserto entre ocre, violeta profundo, azul e um suave branco", resumem no projecto.

A instalação também tem um nome aborígene: Tili Wiru Tjuta Nyakutjaku, isto é, "olhando para muitas luzes bonitas".

Os passeios pelo campo de luzes, que podem ser reservados através do resort Ayers Rock, custam cerca de 26 euros.