Maylin, Valentina, Pamela e os milhares de crianças que aguardam asilo na fronteira com os EUA

Desde Janeiro, a administração norte-americana recusou a entrada e devolveu ao México mais de 13 mil menores migrantes, incluindo centenas de 400 crianças pequenas, condenando-os a esperar do lado mexicano da fronteira, juntamente com as famílias, as decisões dos tribunais da imigração.

Os dados foram recolhidos pela Reuters, que diz que estes bebés e crianças vivem agora em cidades com altas taxas de criminalidade, muitas vezes em abrigos sobrelotados ou nas ruas, durantes os meses em que as famílias aguardam a audiência do pedido de asilo.

A medida faz parte de um programa para estancar a imigração para os Estados Unidos. Segundo as regras, os menores não acompanhados não devem ser enviados para o México, mas bebés e crianças podem ser devolvidos juntamente com as famílias, enquanto aguardam que o processo avance nos Estados Unidos — as autoridades dizem que as decisões são tomadas caso a caso.

Cerca de um terço dos 40 mil migrantes neste programa, a 1 de setembro, tinha menos de 18 anos — 3400 tinham menos de cinco anos e 418 são bebés com um ano. Os fotógrafos da Reuters foram ver como vivem.