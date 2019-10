Portugal já conhece os adversários no Europeu

Foi nesta segunda-feira efectuado o sorteio para o 1.º EPA European Championships, competição que será disputada no Lisboa Racket Centre, entre 3 e 10 de Novembro. Em masculinos, Portugal terá como adversários na fase de grupos as selecções da Finlândia, Suíça e Irlanda enquanto na variante feminina as rivais da selecção portuguesa serão a Bélgica, a Irlanda e a Alemanha.

Cerca de três semanas depois de terem sido revelados os convocados pelo seleccionador nacional Gervásio del Bono para representar Portugal, no sorteio realizado em Lisboa havia em masculinos quatro países cabeças de série: Espanha, Portugal, Suécia e Bélgica.

A selecção portuguesa, que integra o Grupo B, será favorita contra a Finlândia, a Suíça e a Irlanda. Portugal acabou por conseguir evitar alguns rivais teoricamente mais complicados, como a Áustria ou a Holanda.

Em femininos, onde vão estar 11 países em competição, os cabeças de série foram Espanha, Portugal e Suécia. Com uma equipa forte, onde se destaca Ana Catarina Nogueira que nesta segunda-feira subiu ao 6.º lugar do ranking mundial, e Sofia Araújo, n.º 30, as padelistas nacionais terão que defrontar na primeira fase a Bélgica, a Irlanda e a Alemanha. As belgas serão, em teoria, as adversárias mais complicadas.

Masculinos

Grupo A: Espanha, Áustria e Dinamarca

Grupo B: Portugal, Finlândia, Suíça e Irlanda

Grupo C: Suécia, Holanda, República Checa e Croácia

Grupo D: Bélgica, Alemanha, Polónia e Noruega

Femininos

Grupo A: Espanha, Suíça e República Checa

Grupo B: Portugal, Bélgica, Irlanda e Alemanha

Grupo C: Suécia, Polónia, Finlândia e Dinamarca