Federer vai aos Jogos Olímpicos em 2020

Roger Federer vai participar nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. O suíço confirmou, nesta segunda-feira, a presença nas olimpíadas, juntando-se a Novak Djokovic e Rafa Nadal, que também já anunciaram a intenção de competir em Tóquio.

“Debati com a minha equipa durante semanas, até meses, sobre o que deveria fazer no verão de 2020, antes do US Open e depois de Wimbledon. No fim, decidi seguir o coração e voltar a disputar os Jogos Olímpicos”, afirmou o suíço, que terá 39 anos na altura do torneio na capital japonesa.

Federer disse ainda não ir apenas para participar, mas também para lutar pela medalha de ouro, o grande título mundial que lhe falta no currículo (chegou à prata em 2012 e ganhou o ouro em 2008, mas na variante de pares, com Stan Wawrinka).