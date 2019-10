Jorge Jesus em braço-de-ferro com a Confederação Brasileira de Futebol

O Flamengo está bem no futebol brasileiro e sul-americano – para muitos, está melhor do que nunca –, Jorge Jesus também está pujante – para alguns, mais pujante do que nunca, no maior desafio da carreira –, mas nem tudo corre bem ao clube brasileiro e ao treinador português. É que, como diz o povo, Jesus está a fazer “ouvidos de mercador” à Confederação Brasileira de Futebol (CFB), já que recusou libertar o jovem Reinier para a selecção sub-17 do Brasil. Jesus sabe da convocatória, mas é como se não soubesse.

O contexto é simples: com inúmeras baixas na equipa, Jorge Jesus está perto de viver um cenário apocalíptico na escolha do seu “onze” inicial. Por isso, precisa de Reinier, jogador de 17 anos, apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro.

O técnico já foi obrigado a abrir mão de Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa para a selecção principal brasileira, já que, sendo uma data FIFA, os clubes nada podem fazer para prender os jogadores chamados pelos seleccionadores. Para o jogo frente ao Fortaleza (quarta-feira), para além de receber os dois internacionais desgastados, Jesus não poderá levar a jogo Éverton Ribeiro e Bruno Henrique, ambos suspensos. E há, ainda, Rafinha, Filipe Luís e Arrascaeta lesionados. São sete problemas para o treinador português, com cinco habituais titulares de fora, mais dois a contas com o desgaste pós-selecção.

Com este cenário, o Flamengo está a utilizar a “mão leve” da FIFA em matéria de selecções jovens, já que o organismo não obriga os clubes a libertarem os jogadores para estes escalões. Apesar de saber que Reinier está convocado para a selecção brasileira sub-17 – que terá Mundial da categoria ainda em Outubro –, o Flamengo está a “fingir que não ouve”, tentando manter o atleta, no mínimo, até dia 20, após o clássico “Fla-Flu” (domingo).

Segundo a imprensa brasileira, o facto de a selecção sub-17 só começar o Mundial no dia 26 poderá facilitar uma resolução amigável do diferendo com a CFB, abdicando de um jogador que deveria apresentar-se nos trabalhos da “canarinha” nesta segunda-feira.

A propósito de casos análogos a este, a CFB já informou que vai levar à FIFA uma proposta para incluir no calendário FIFA as selecções sub-23, sub-20 e sub-17. Para já, todavia, terá de haver uma resolução pacífica entre duas entidades que cobiçam o mesmo atleta. No meio está Reinier, cuja vontade pessoal pouco ou nada contará.