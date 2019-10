Morreu Manuel Amado, o pintor da serenidade

O pintor Manuel Amado morreu esta segunda-feira no Hospital da Luz, em Lisboa, vítima de cancro. Tinha 81 anos. Deixa uma obra pictórica extensa e coerente, que o público português e mesmo estrangeiro pôde apreciar em exposições regulares realizadas desde 1975.

Manuel António de Sotto-Mayor da Silva Amado nasceu a 13 de Junho de 1938. Era o quarto de sete filhos do casamento entre o homem de letras e de teatro Fernando Alberto da Silva Amado e Margarida Abreu de Sotto-Mayor. Até aos 19 anos residiu com a família no palacete dos avós paternos, ao Campo Grande, o mesmo que hoje alberga o Museu de Lisboa. A memória desta grande casa, cheia de recantos, corredores e grandes janelas, surge regularmente na sua pintura, que se desenvolveu numa linguagem muito própria logo desde o início.

Frequentou o Colégio Moderno e contava que, aos 14 anos, uma tia lhe ofereceu um cavalete e tintas a óleo. Manuel Amado, estimulado pelo ambiente cultural de que gozava em casa e no colégio, começa a usá-las, ao mesmo tempo que, como actor amador, participa em peças de teatro sob a direcção de Manuel Lereno e António Manuel Couto Viana. Terminado o liceu, ingressa em Arquitectura, que na época exigia uma sólida aprendizagem de desenho de estátua a carvão. Em 1957 já conhece a obra de Picasso e de Matisse, e sobretudo de De Chirico e dos surrealistas com quem partilha tantas afinidades. De facto, a obra do pintor grego, criador da Pittura Metafisica na Itália de finais dos anos 10 do século XX, enche os espaços de grandes arquitecturas classicizantes, de efeitos de luz e sombra dramáticos, e sobretudo de objectos heteróclitos que anunciam o surrealismo. Manuel Amado, já casado com Maria Teresa Rosa Viegas, fará o serviço militar em Angola, conhecendo então Cruzeiro Seixas com o qual manterá profunda amizade. É em Angola que começa a pintar memórias de espaços e jardins, estimulado, segundo dizia, pelas “saudades das suas realidades longínquas”.

Durante a década de 60 nascem os seus três filhos: o músico Rodrigo Amado, a arquitecta Rita Amado e a jornalista Joana Amado (que trabalhou no PÚBLICO). Trabalha como arquitecto, ligado primeiro a organismos dos Hospitais Militares, depois da Aeronáutica Civil, e ainda na Hidrotécnica Portuguesa. Viaja muito, com a mulher ou amigos: Paris, Catalunha, Sul de França, Itália são destinos que visita durante a década de 70, aproveitando para ver museus e aprender saberes e técnicas que não podia apreciar em Lisboa. Começa a expor com amigos, na Sociedade Nacional de Belas-Artes, na Junta de Turismo da Costa do Sol e na Galeria S. Mamede. Orgulhava-se de ter vendido o seu primeiro quadro a Mário Soares, em 1982.

Em 1984 participa como actor na peça de Almada Negreiros, Antes de Começar, levada à cena no antigo CAM da Gulbenkian. A pintora Lourdes Castro contracena com ele, marcando o início de uma amizade entre ambos. A partir de 1986 a sua obra começa a internacionalizar-se, primeiro nos Estados Unidos, em Washington, e mais tarde em Londres, Paris, Boston ou Pequim. Mantêm-se fiel aos temas que lhe interessam: as casas vazias, com sinais de uma presença que se ausentou há pouco, os jardins imaculados, naturezas-mortas reduzidas ao essencial, e mesmo, numa das suas últimas grandes exposições, cenários de teatro, personagens de cartão recortado que reflectem, como num espelho, a ausência serena que transparece em toda a sua pintura. Sobre essas pinturas inabitadas disse em entrevista ao PÚBLICO em 2005, a propósito da exposição Pintura, Pintura, no Centro Cultural de Cascais: “São sítios em que quase sempre não está ninguém, mas pode estar. São sítios utilizados pelas pessoas. Já não me lembro quem, mas alguém dizia o seguinte: ‘Percebo muito bem que o Manuel não ponha pessoas porque ele pinta o espaço, a luz, o sossego de um sítio. Se tivesse figuras, personagens, ia poluir a pureza do que se pretende'”.