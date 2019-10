Morreu Harold Bloom, o polémico guardião do cânone ocidental

Morreu esta segunda-feira, num hospital em New Haven, Connecticut, o crítico literário Harold Bloom. A morte foi confirmada pela mulher, Jeanne Bloom, noticia o diário The New York Times. Harold Bloom tinha 89 anos e era considerado um dos críticos mais influentes da segunda metade do século XX, tendo sido um feroz guardião do “cânone ocidental”.

Descendente de judeus do Leste da Europa radicados em Nova Iorque (o pai era natural de Odessa, na actual Ucrânia, e a mãe dos arredores de Brest-Litovsk, hoje território bielorrusso), Bloom nasceu no Bronx e teve como primeira língua o iídiche dos seus antepassados. O inglês, começou a falá-lo apenas aos seis anos, o que não o impediu de ter uma carreira académica fulgurante nas universidades de Cornell e de Yale; ali começou a leccionar em 1955 e deu a sua última aula na passada quinta-feira, apenas quatro dias antes de morrer.

Entre as suas mais influentes e mais polémicas obras contam-se A Angústia da Influência (1973) e O Cânone Ocidental (1994).