It’s up to you, New York

O calor do Verão começa a desvanecer e as folhas das árvores, no início do Outono, começam a ganhar cores Technicolor: seria este o tom da rentrée de Nova Iorque se não estivéssemos no século XXI e a meteorologia não obedecesse à arbitrariedade das alterações climáticas. Na verdade, o Outono nova-iorquino ainda se vive sob o calor húmido do Verão e o ar-condicionado das salas de cinema ainda se vê indeciso quanto à temperatura que deve criar entre os espectadores. Independentemente de tudo isto, há coisas que nunca mudam em Nova Iorque e que formam uma parte integrante do charme brutal e clássico de Manhattan. Uma delas, o New York Film Festival, vive numa das zonas mais clássicas e reconhecidas da cidade: o Upper West Side, património do cinema de Woody Allen (realizador cujo mais recente A Rainy Day in New York não será exibido no país), com ruas ignoradas por turistas que circulam os calções, panças e telemóveis do outro lado do Central Park, no luxuoso Upper East, dividindo espaço com minúsculos espécimens caninos e vítimas de extraordinárias cirurgias plásticas antes de descerem a 5ª Avenida para ver a torre com o apelido do mais recente alvo de processo de impeachment da história política dos Estados Unidos.

