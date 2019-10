Com o mármore, Mariana Emauz encontrou o seu lugar na moda

Mariana Emauz sempre quis fazer alguma coisa de diferente. Só não sabia como. Foi então que conheceu a Associação de Recursos Minerais (Assimagra) e criou uma colecção de moda inspirada no mármore: a “Stoners”.

“Pensando no que é a pedra portuguesa, em cada bocadinho com 700 milhões de anos, é impossível não ficar completamente apaixonada. Trabalhar com mármore é desafiante, mas vale muito a pena”, explica a jovem designer ao PÚBLICO.

A ideia inicial da parceira entre a Colisão Studios e a Assimagra era produzir uma colecção com dez coordenados. “A receptividade da ModaLisboa foi enorme”, sublinha Célia Marques, directora de qualidade, ambiente e território da associação. Aceitaram o desafio e criaram 30 looks, apresentados na passada sexta-feira em desfile, durante o evento.

Além de peças de roupa e calçado, Mariana Emauz criou uma colecção de acessórios em mármore, como brincos, anéis e colares. Encontrar quem conseguisse produzir peças tão pequenas e delicadas foi um desafio. “Foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Deparei-me com problemas de todos os géneros, como as fábricas, no primeiro contacto, dizerem que não dava para fazer”, revela a designer.

Célia Marques garante que as empresas do sector se disponibilizaram de imediato para colaborar. “Tivemos várias empresas envolvidas neste trabalho, desde Pêro Pinheiro até ao Alentejo. Foram incríveis porque tudo o que nós pedíamos, eles faziam ou encontravam uma solução para o que se proponha”, assinala a representante da Assimagra.

Mais do que fazer roupa, Mariana Emauz quer comunicar alguma coisa de diferente. “Sou completamente apaixonada por moda, mas sentia que não tinha nada a acrescentar. A pedra trouxe-me isso. Sinto que encontrei o meu lugar no mercado, na moda e a minha ferramenta de comunicar”, confessa a designer.

O passo seguinte é “investir para fazer ainda melhor”. No futuro, deseja reactivar as instalações de algumas fábricas no Alentejo e adaptar as máquinas para produzir objectos mais pequenos, o que melhorará o acabamento dos acessórios em mármore.

Na lista de desejos da designer está também abrir um “showcase da pedra” no centro de Lisboa. “Para os turistas, as pedreiras e as fábricas estão longe. Gostava de ter aqui um pólo agregador no centro de Lisboa, onde as pessoas pudessem ver a pedra e vivê-la de outra forma”, idealiza Mariana Emauz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A colecção “Stoners” está inserida no projecto Marble Fashion Design, da Assimagra, financiado pelo fundo europeu Alentejo 2020.

Texto editado por Bárbara Wong