Angelina Jolie: as mulheres fortes aprendem com os homens

A actriz Angelina Jolie, que interpreta Maléfica, Mestre do Mal, defende que as personagens femininas não devem ser retratadas como fisicamente duras para serem consideradas fortes. Referindo-se à sua própria personagem no filme e à de Princesa Aurora, interpretada por Elle Fanning, Jolie diz: “Ambas precisamos, amamos e aprendemos com os homens.”

Segundo a BBC, a actriz disse ainda durante a estreia do filme, em Londres, que considera que esta é também uma “mensagem importante para as meninas”. Devem encontrar seu próprio poder, mas “respeitar e aprender com os homens à sua volta”.

“Mostramos tipos muito diversos de mulheres entre as personagens, mas também temos homens extraordinários no filme”, acrescentou sobre o filme que é uma sequela de Maléfica, de 2014.