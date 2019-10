Baleias - os gigantes dos mares podem ajudar a salvar a humanidade

A entrada de uma baleia-corcunda no Tamisa, na semana passada, chamou a atenção do britânico Philip Hoare, autor de uma obra magistral sobre estes cetáceos que, numa crónica no jornal The Guardian, questionava se aquele dócil animal estava ali para ser salvo, ou se vinha para nos salvar. A pergunta, aparentemente tão estranha, ganha todo o sentido se atentarmos nos dados de um estudo recente, publicado no mês passado numa revista do Fundo Monetário Internacional com o título Uma Solução da Natureza para as Alterações Climáticas, dando conta de que a recuperação da população de baleias nos oceanos para os níveis anteriores aos da época da grande baleação, acompanhada - e já lá vamos, com um consequente aumento do fitoplâncton de que se alimentam - ajudaria a capturar dióxido de carbono numa quantidade equivalente ao da Amazónia...a multiplicar por quatro.

