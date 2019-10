O antes e o depois dos incêndios: a guerra que não se esquece

Quando estudava Fotografia, todos os jovens aspirantes a fotógrafos sonhavam ser fotojornalistas. Existia uma visão romântica e apaixonada. Todos sonhavam ser fotógrafos de guerra. Eu nunca tive esse desejo. Desejava mais que não existissem guerras. Mas no dia 17 de Junho de 2017, um simples telefonema, mandou-me para a frente de combate. A guerra como lhe chamei na altura. Como senti e vi. E no dia 15 de Outubro do mesmo ano voltei a ser chamado. Incorporado numa luta desigual. Fotografei como um louco. Fiquei com os olhos raiados de sangue e a pele seca. Cheirava mal. E bem por de trás do visor da máquina fotográfica muitas vezes chorei. Ou no carro. Ou junto a um corpo. Ou junto a uma habitação. Fotografei como um louco. Perdido por vezes. Arrepiado sempre.

Carpintaria de Ana Luiz Soares e Manuel Luiz Soares, empresa de construção especializada em madeira onde trabalhavam e que ficou destruída pelo fogo

Ana Luiz Soares e Manuel Luiz Soares fotografados na sua antiga carpintaria

Voltar aos locais da guerra é um hábito. Percorrer o que agora parece arrumado, mas que continua a ser um caos. Sente-se um país a várias velocidades, consoante as linhas das fronteiras administrativas. Há quem tenha já casa. Há quem continue à espera. Há quem tenha a sua empresa reconstruída. Há quem ainda não tenha colocado um tijolo. Há quem já tenha plantado folhosas. Há quem já tenha desistido. Depressão é o que se sente a brotar da terra. E todos são unânimes – vai voltar a acontecer.

António Óscar, proprietário da fabrica de solas de sapatos

Fábrica de solas de sapatos que ficou destruída

Edifício onde viviam duas famílias e existia uma oficina e um café

A empresa J Guerra ficou completamente destruída e só agora começaram as obras

Fotografei como um louco. Agora as fotografias repousam num disco externo. Arquivadas. Mas o pior, são aquelas fotografias que me recusei a fazer. Ficaram na minha mente. Cravadas a nitrato de prata como antigamente. Todos os dias me deito com elas. Todos os dias me consomem. Imagino o que sentirão as vítimas de tamanha guerra. Sobrevivem, resistem ou desistem. A minha vénia vai para elas.

Albina Araújo, António e José Vítor ficaram sem casa. Actualmente vivem nesta escola

Albina Araújo e José Vítor continuam a viver na escola primária, à espera que recuperem a sua casa

Albina Araújo sonha com a sua casa nova

Estrada com bermas limpas

Um caminho limpo

Hoje os eucaliptos crescem a uma grande velocidade