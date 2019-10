SEF vai receber 100 novos inspectores

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai receber esta segunda-feira 100 novos estagiários aprovados no concurso externo para a admissão de inspectores da carreira de investigação e fiscalização.

De acordo com um comunicado do SEF, a cerimónia presidida pelo Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, terá lugar na Escola de Fuzileiros, Vale de Zebro, no Barreiro, local onde inspectores estagiários irão receber a primeira fase teórica do curso para ingresso nas carreiras de investigação e fiscalização.

“No total, a formação terá a duração de um ano e contemplará duas fases teóricas e duas fases práticas, em exercício tutelado de funções quer no Aeroporto de Lisboa, quer nas diferentes unidades orgânicas do SEF”, refere ainda a entidade em comunicado.

Em Agosto, a falta de pessoal levou o serviço a reafectar últimas vagas de atendimento nos serviços do SEF exclusivamente para processos de autorização de residência e renovação e reagrupamento familiar. Alguns inspectores tiveram mesmo de ser alocados para atendimento ao público durante a época alta. Os sindicatos também já tinham denunciado a falta de pessoal administrativo.

“Recorda-se que o último concurso externo para Inspectores do SEF decorreu em 2004, há 15 anos. Estes 100 elementos irão assim juntar-se ao efectivo de 66 estagiários já aprovados no concurso interno os quais já iniciaram o estágio em Abril deste ano”, conclui o SEF em comunicado.