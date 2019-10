Luís Montenegro

Luís Montenegro pode tirar o cavalinho da chuva. O candidato a líder do PSD está metido numa camisa de sete varas. Enquanto o PS, o BE e a CDU tiverem maioria parlamentar o PSD fica a ver navios. A questão da contagem do tempo de serviço dos professores foi a prova dos nove da incompetência da direita portuguesa a pouco tempo das legislativas. O eleitorado português está a mudar o sentido de voto. Até o Chega, a Iniciativa Liberal e o Livre conseguiram eleger deputados. Quanto à elevada abstenção, o Governo deveria averiguar com rigor o que disse José Miguel Júdice: ”As câmaras municipais não querem limpar os cadernos eleitorais porque recebem menos caroço”.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Vem aí um novo modelo

Vem aí o novo modelo da conhecida marca Geringonça, em versão Aranhonça 2.0. E é já no próximo salão motorizado da casa do povo que tal modelo a todos vai surpreender, num restyling altamente inovador, em que os fabricantes do Rato dizem ser ainda mais fiável do que a primeira versão. É um modelo muito apelativo para o agrado do mais exigente utilizador. Será também muito mais respeitador do ambiente, vindo dotado de sensores cada vez mais diversificados e sensitivos, tanto para os utentes, bem como para aqueles que, acidentalmente, venham a ser atropelados.

Qualquer utilizador deste novo modelo poderá achá-lo quase uma visão do outro mundo, mas segundo a opinião de pessoas avalizadas na matéria, o Geringonça, na actual versão Aranhonça 2.0, é uma realidade quase impensável desde há quatro anos.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Catavento político

Contrariamente do que disse Jerónimo de Sousa, Costa ficou de mãos livres, apesar de não ter tido maioria absoluta. Será um político catavento. Quando precisar da direita chamará Rui Rio e ele irá. Para este vai ser um balão de oxigénio, para que um Rio de frouxidão não seja despedido por justa causa! Costa vai ser um malabarista a jogar com o Livre, com o Pessoas Animais e Natureza, que é um partido sem ‘'o'' ser. Estes dizem não se oporem ao programa do PS(!). Com o PCP, não vão ser "favas contadas”, porque é quase centenário e tem ideologia. Costa é um espertalhão!

Vítor Colaço Santos, Areias

A luta de classe

No conceito e conhecimento de luta de classe está toda a essência da política, economia e ideologia. Toda a história da humanidade (menos a original e indígena) girou e gira em torno desse conceito, desde o surgimento da classe dominante. No séc. XX, durante a guerra fria, esse conceito foi demonizado pelo EUA, devido à luta entre socialismo e comunismo. Mas seus autores, como Marx, não o inventaram, apenas comprovaram no desenvolvimento histórico. A luta de classe existe independente de Marx. A consciência política passa necessariamente por essa compreensão. Sem entender seu significado nenhum cidadão entrou na política real e vive na falsidade ou fantasia. Todo brasileiro sensível, progressista e democrático deveria se debruçar sobre esse estudo para ajudar o Brasil a sair do estágio de dominação colonial pela classe dominante, que ainda vigora.

Antonio Negrão de Sá, Copacabana