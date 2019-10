A nova menina do sambo do Tchimbari nasceu saudável no meio de uma seca de três anos que ameaça de morte as populações do Sul de Angola – Namibe, Cunene, Huíla, principalmente – e a existência de muhimba, muhakahona, mucubal, povos hereros que vivem da pastorícia em transumância há séculos no deserto e no semiárido da província do Namibe, modo de subsistência agora ameaçado pelas alterações climáticas.

