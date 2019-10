Susto com pára-quedista marca celebrações do Dia da Hispanidade em Madrid

As celebrações do Dia da Hispanidade, que decorreram este sábado, em Madrid, dominadas pelos habituais desfiles militares, ficaram também marcadas por um acidente com um pára-quedista que ficou preso num poste de electricidade durante alguns minutos.

Segundo o El País, o incidente aconteceu já no final de uma demonstração, quando o pára-quedista se preparava para aterrar com uma bandeira espanhola junto à tribuna real. O imprevisto obrigou a que um grupo de soldados tivesse de retirar a bandeira e transportá-la em mãos para junto da família real. Poucos minutos depois, o pára-quedista conseguiu finalmente descer do poste de electricidade, sob o aplauso do Rei e de milhares de cidadãos que assistiam aos desfiles militares.

Luis Fernando Pozo, o pára-quedista,​ tem mais de 600 horas de experiência em saltos pára-quedas. De acordo com o Ministério da Defesa espanhol, o militar não sofreu qualquer ferimento. No final do desfile, avança o diário espanhol, foi cumprimentado pessoalmente por Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, e por Felipe VI, rei de Espanha.

Como é tradicional, a Patrulha Acrobática da Águia (que perdeu um dos seus pilotos mais experientes num acidente em Agosto) é responsável por trazer a bandeira espanhola até ao centro do desfile.

Cerca de 4200 membros das Forças Armadas, Guarda Civil, Polícia Nacional e do Resgate Marítimo, com mais de 150 veículos terrestres e 76 aeronaves, participaram este sábado no desfile de 12 de Outubro, que percorreu mais de dois quilómetros do Paseo de la Castellana, num acto este ano dedicado às missões de paz das Forças Armadas no exterior.