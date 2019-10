Assad dá uma mão aos curdos para travar ofensiva turca

As forças do regime de Assad começaram este domingo a dirigir-se para as cidades curdas de Kobani e Manbij, no Nordeste da Síria, depois de as Forças Democráticas da Síria (SDF) e Damasco terem chegado a acordo para impedir que os turcos as capturem. O anúncio foi feito pouco depois de se saber que os Estados Unidos iam retirar os mil soldados de forças especiais que ainda ali permaneciam, abandonando os curdos no combate ao Daesh.

Continuar a ler