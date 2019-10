Seca em Angola: “Com 200 milhões de dólares fazemos uma revolução”

Leia a reportagem do PÚBLICO no Erora: "Desde aqui vê-se o Tchilambo, a seca paira sobre os hereros de Angola"

A terra está pronta. Uma superfície lisa, de amarelo-forte, seca, pobre, com algumas árvores raquíticas em luta inglória contra o sol inclemente. A meio dos 12 hectares da lavra comunitária dos hereros do Erora, no território semiárido da província angolana do Namibe, um montículo cinzento assinala o sítio onde foi feito o furo que garantirá a água para o projecto.