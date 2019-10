Passagem do tufão Hagibis já provocou 25 mortos no Japão

Depois de atingir o Japão neste sábado, o tufão Hagibis deixou um rasto de destruição no país, tendo provocado já pelo menos 25 mortos, segundo dados actualizados pela agência de notícias Kyodo.

Áreas residenciais em várias zonas do país foram afectadas pelas inundações e chuvas torrenciais, registando-se ainda cerca de 160 feridos e 15 desaparecidos, de acordo com a emissora japonesa NHK.

O Governo japonês mobilizou 27 mil membros das Forças de Autodefesa (exército) para as operações de resgate, que decorrem em regiões afectadas por inundações e deslizamentos de terra. Segundo o diário japonês The Japan Times, na manhã deste domingo a tempestade tinha já enfraquecido significativamente. No entanto, registaram-se enormes cheias em todo o país, nomeadamente na província de Nagano, depois de o rio Chikuma ter transbordado. O nível da água subiu cerca de dois metros acima do solo, inundando as áreas mais próximas e deixando centenas de pessoas presas pelas cheias.

Na cidade de Sano, em Tochigi, a enchente no rio Akiyama afectou também uma área residencial, à qual já acorreram equipas de resgate, incluindo soldados.

O Hagibis chegou a terra no sábado pouco antes das 19h (13h em Lisboa) e, cerca de duas horas depois, atingiu a capital japonesa com rajadas de vento até 200 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Mais de sete milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar as suas casas, tendo dezenas de milhares sido acolhidas em centros de abrigo.

Fumio Kishida, político do partido do executivo, afirmou que o Governo fará tudo o que estiver ao seu alcance durante as operações de socorro, reconhecendo ainda que as redes de energia do Japão precisam de ser fortalecidas, depois de quase 300 mil casas terem ficado sem electricidade.

O tufão obrigou ao adiamento da qualificação para a corrida de Fórmula 1, em Suzuka e ao cancelamento de três jogos do mundial de Râguebi.