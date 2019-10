Fernando Santos: “Ucrânia tem semelhanças com Portugal”

Na véspera do encontro com a Ucrânia, relativo à 7.ª jornada da fase de qualificação para o Euro 2020, o seleccionador de Portugal, Fernando Santos, deixou elogios ao adversário e manifestou a tradicional confiança no triunfo. Em Kiev, a selecção nacional parte atrás na corrida pelo primeiro lugar do Grupo B, mas já com a fase final do Euro 2020 à vista.

“A equipa da Ucrânia tem vindo a demonstrar a sua qualidade, é muito bem orientada pelo Shevchenko, que tem aproveitado o facto de a maioria dos jogadores da selecção ser do Shakhtar Donetsk. O jogo de Lisboa mostrou que é um jogo difícil, mas acredito que Portugal, com mais ou menos dificuldade, pode chegar à vitória”, adiantou Fernando Santos, na conferência de imprensa de lançamento da partida.

As dificuldades que o campeão da Europa poderá sentir advêm não só da solidez das prestações da Ucrânia, que só sofreu um golo nesta fase de grupos, mas também da vantagem que detém nas contas da qualificação. Com um jogo a mais em relação a Portugal, soma mais cinco pontos nesta altura, pelo que um empate será um resultado satisfatório na óptica de defender o primeiro lugar.

Poderá essa circunstância alterar o plano de jogo para amanhã e tornar a Ucrânia numa selecção mais especulativa do que tem sido norma? “A qualidade técnica dos jogadores da Ucrânia, a sua ideia de jogo, não tem nada a ver com uma equipa que se remeta à defesa. É uma equipa com semelhanças com Portugal, que gosta de ter bola e de jogar em ataque organizado. Não vão deixar de pôr em campo as suas características principais. Não podem mudar de um dia para o outro o chip, sabendo que o empate pode ser-lhes favorável”, avaliou o seleccionador português.

Quando as duas equipas se encontraram, no arranque desta fase de apuramento (em Março, no Estádio da Luz), o domínio territorial português foi uma evidência ao longo dos 90 minutos. A selecção nacional terminou o encontro com 12 remates (contra três do opositor), 18 cantos (contra dois) e 59% de posse de bola (contra 41%), mas a verdade é que o marcador não se alterou. Tal como não se alterou a mescla de experiência e juventude que Andriy Shevchenko tem vindo a introduzir nas convocatórias, desde que tomou conta dos destinos da selecção que representou por 111 vezes enquanto jogador.

“A Ucrânia vale pelo seu todo. Tem jogadores de muita qualidade, com posse de bola incrível, um meio-campo fortíssimo. Conta agora com Yarmolenko, que em Portugal não estava. Se não tivermos atenção ao valor global do adversário, teremos dificuldades”, alertou Fernando Santos, recordando que o objectivo inicial da selecção não se alterou na sequência dos dois empates que marcaram o início desta caminhada: “Queremos chegar lá no primeiro lugar, não há nada de garantido ainda”.