Um documentário para perguntar de onde vem o nosso ódio

O caminho entre o bullying, o fanatismo clubístico e religioso ou o genocídio pode parecer longo, mas tem em comum um sentimento transversal a todos os humanos, que os fragmenta e corrói — o ódio. A ideia de se fazer um documentário que explora as razões pelas quais odiamos e somos capazes de aniquilar um ser igual a nós é algo que começou a germinar na mente do cineasta Steven Spielberg depois de realizar o aclamado filme A Lista de Schindler, que retrata as atrocidades cometidas em tempos da guerra nazi. Anos depois, o documentário Why We Hate ganhou forma pelas mãos dos realizadores Geeta Gandbhir e Sam Pollard e o seu primeiro episódio é exibido este domingo, às 22h, no canal Discovery.

As cicatrizes do ódio tanto têm anos como estão ainda em carne fresca. São visíveis por todo o mundo, começando-se por acontecimentos mais quotidianos como o bullying, a homofobia ou o anonimato das redes sociais até extremos em que o ódio se derrama em sangue, como o Holocausto ou o genocídio no Ruanda. “Isto é uma condição humana e não há nenhuma parte do mundo que não tenha sofrido com isto”, conta ao PÚBLICO a realizadora Geeta Gandbhir, numa roda de jornalistas em Los Angeles, onde foi apresentado o documentário. “De uma forma terrível, mas também interessante, o ódio é uma coisa que nos une — todos temos o mesmo problema, podíamos trabalhar juntos para o resolver.”

“De uma forma terrível, mas também interessante, o ódio é uma coisa que nos une — todos temos o mesmo problema, podíamos trabalhar juntos para o resolver.” Geeta Gandbhir, cineasta

Em 2019, é um tema mais pertinente e actual do que poderiam ter antecipado há cinco anos, quando começaram a investigar as histórias que queriam contar. “Se olharmos para o estado actual do mundo, percebemos que é uma altura muito importante para se fazer esta série e aprofundar o porquê de as pessoas se odiarem, porque é que se querem destruir umas às outras”, afiança o realizador Sam Pollard.

Os dois realizadores não hesitam em responder que a liderança política nos Estados Unidos está a promover um clima de ódio e que a polarização política no país “é hoje um dos maiores fossos sociais, mais do que a etnia”. Antes, “era a etnia que separava as pessoas, agora é o partido político. Há quem não namore com alguém se for de outro espectro político, costumava ser uma questão racial”, exemplifica Gandbhir.

Foto Alex Gibney e Steven Spielberg (ao centro) e os realizadores Sam Pollard e Geeta Gandbhir Amblin Television/Jigsaw Productions

“Cérebros da Idade da Pedra” com medo do outro

Para se chegar à génese do ódio, a série envereda pela ciência do ódio, estudando a biologia evolutiva e psicologia, tentando-se perceber a parte social e comportamental que leva os humanos a conseguirem ser tão odiosos entre si. Começa por explicar que os chimpanzés e os bonobos, apesar de serem quase geneticamente iguais, vivem em zonas com recursos diferentes: os bonobos têm muita água e comida e são pacíficos e generosos; os chimpanzés, ameaçados pela falta de sustento, podem ser agressivos ao ponto de matar e comer as crias de outros chimpanzés.

No caso dos seres humanos, as razões estendem-se além da falta de recursos. “A ciência diz-nos que temos estes cérebros da idade da pedra que não mudaram muito desde então, quando vivíamos em grupos de 150 a 200 pessoas. Qualquer pessoa fora desse grupo era vista como uma ameaça. E agora vivemos numa sociedade gigante e global com muito mais camadas, como o racismo, sexismo, homofobia, xenofobia”, explica Geeta Gandbhir.

Antigo neo-Nazi Frank Meeink no seu bairro onde acabou por se identificar com ideias extremistas : Amblin Television/Jigsaw Productions Antigo jihadista Jesse Morton : Amblin Television/Jigsaw Productions Fotogaleria : Amblin Television/Jigsaw Productions

Este “medo do outro” pode ser perpetuado de diferentes formas: “Um líder pode dizer-nos que devemos temer um grupo e desumanizá-lo, a religião também o pode fazer. É por isso que temos de nos manter extremamente conscientes”. Sam Pollard completa: “No Ruanda, por exemplo, viam os outros como baratas — não eram humanos. Ao conseguir-se fazer com que os outros não se sintam humanos, torna-se mais fácil querer eliminá-los.”

Por isso, há que “ter muito cuidado com os nossos líderes. Se vivemos numa democracia — em que aparentemente vivemos — temos mesmo de saber quem pomos no poder e se são perigosos”, alerta a realizadora que partilha dois Emmy com Sam Pollard.

Foto Uma das histórias relatadas no documentário é a desta norte-americana que desistiu da Igreja Baptista de Westboro, manifestamente contra os homossexuais Amblin Television/Jigsaw Productions

Uma das histórias relatadas no documentário é a de uma norte-americana de 25 anos que pertencia aos fanáticos religiosos da Igreja Baptista de Westboro, que são manifestamente contra os homossexuais e defendem que a sida é uma doença enviada por Deus para os matar: “A minha infância foi passada a dizer às pessoas que iam para o Inferno”, recorda num dos episódios. “Ela foi criada no seio dessa Igreja e conseguiu sair. Conseguimos perceber a parte racional do porquê de ela ter feito parte desta Igreja já que, da perspectiva dela, a igreja era sobre amor, não ódio. E aqui é curioso perceber que quem se torna fanático está à procura de algum tipo de amor e quer ser parte de algo e protegerem-se de estranhos”, explica o realizador Sam Pollard.

O documentário desenvolvido pelas produtoras de Spielberg e Alex Gibney tem seis episódios, que serão exibidos a cada domingo. Conta ainda as histórias de crianças que foram simultaneamente vítimas de bullying e agressoras, de um antigo jihadista e de um neo-Nazi que se apercebeu da perigosidade das suas ideias extremistas enquanto esteve preso. E reaviva a História, falando das eleições no Brasil e do ressurgir da extrema-direita e supremacistas brancos nos Estados Unidos, mostrando ainda a amálgama de factores que permitiram que eventos como o Holocausto e o apartheid pudessem acontecer.

“As coisas levam tempo, mas mudam”

O último episódio, que será exibido a 17 de Novembro, termina a narrativa com uma mensagem de esperança — de casos de sucesso e daquilo que pode ser feito para mitigar o ódio. Mas Sam Pollard tenta não se iludir em demasia: “Sei que nunca eliminaremos o ódio neste mundo, é impossível. Mas se percebermos os gatilhos, talvez consigamos perceber como lidar com eles”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foto O documentário mostra experiências sociais feitas com bebés para ver se compreendem a ideia de “bom” e “mau” e se sentem aversão ao que é “mau” Amblin Television/Jigsaw Productions

Para o combater, há que “construir sociedades em que possamos arrancar o mal pela raiz” — tem de ser uma sociedade igualitária, com sistemas de justiça e de saúde que funcionem, com liberdade e sem sexismo ou racismo, dizem. “E é importante identificarmo-nos com o maior número de grupos possível e parece que as gerações mais novas já estão a fazer isto”, acredita Geeta Gandbhir.

“As ideologias que seguimos são o ar que respiramos e o tecido da nossa sociedade; o ónus está em nós para combater isto, constantemente”, vinca. “Um jornalista que ouvimos contou-nos que era descendente de um huguenot francês, [uma minoria religiosa] que há anos quase foi eliminada da face da Terra por serem tão perseguidos, e a verdade é que agora ninguém quer saber disso, nem sabem sequer o que é”, diz. “As coisas levam tempo, mas mudam. Temos de nos agarrar a esta ideia.”



A jornalista viajou a convite do Discovery