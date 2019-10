Encontros da Imagem: em 2019, uma viagem fotográfica contra a intolerância

O P3 visitou as exposições apresentadas pelo Festival Internacional de Fotografia Encontros da Imagem, através da objectiva do fotógrafo André Rodrigues. Este ano, o tema escolhido pela organização do festival é What Now? ("E Agora?", em tradução livre). Isto porque, diz a organização do festival, a humanidade se encontra diante de uma encruzilhada e terá de tomar uma decisão: continuar a perpetuar os erros do passado — e permitir que a intolerância reja comportamentos — ou abraçar valores de igualdade e compaixão, na esperança de um futuro melhor. "Chegou o momento de nos interrogarmos e decidirmos, enquanto sociedade, se iremos desenvolver a tolerância, defender os direitos humanos e pensar no planeta como o nosso último refúgio (...) ou se iremos continuar a prolongar estes traumas com indiferença, esperando para ver onde estes nos levarão."

Intolerância, agressão, censura são alguns dos temas abordados pelos muitos projectos fotográficos que são apresentados pelo festival em quatro cidades do norte do país: Braga, Barcelos, Porto e Guimarães. Pretende-se assim "abrir a discussão em torno destes assuntos", que a organização considera "relevantes mas fracturantes", com o objectivo de "ajudar a repensar e reconfigurar" o futuro. A exploração de carvão na Índia, a resistência dos circos do Médio Oriente, a acção da extrema-direita em Itália, a desvalorização da moeda na Venezuela, o ballroom voguing em Amesterdão, Berlim, Milão e Paris, a homofobia em Portugal são apenas alguns dos temas abordados pelos artistas que compõem o opulento e diverso cartaz do Festival de Fotografia de Braga e que o P3 tem divulgado. As exposições poderão ser visitadas até ao dia 27 de Outubro.