O problema do populismo

Não faltam demonstrações de desalento e de preocupação pela entrada do Chega no Parlamento, um pouco como alguém se lamentar de ter encontrado um rastro de bicho de madeira em casa, potencialmente ameaçador para a saúde de toda a mobília.

O Chega e outros populistas podem efectivamente minar o regime democrático, para lá do que ele já foi minado pelos menos populistas. Se populismo é apresentar aos eleitores receitas falsificadas, todos são maus. Quanto ao extremismo, não encontro nocividade acrescida no ser de direita. Nunca entendi porque se tolera mais Estaline, Mao e Fidel do que Hitler, Mussolini e Franco.

O problema da implantação e do crescimento dos populistas não está, no entanto, nas mentiras que dizem; está precisamente nas (algumas) verdades. Os partidos tradicionais demitiram-se de ser sérios. Pelo politicamente correcto divorciado da realidade, pelas desonestidades de todo o tipo, pela negação das evidencias e dificuldade em assumir e corrigir as falhas… demasiadas coisas cheiram mal nos habituais inquilinos do poder.

Não é, portanto, difícil apontar meia dúzia de verdades incómodas, para as quais os eleitores estarão receptivos. É fácil, a seguir, enxertar nesse discurso uma dúzia de meias verdades e duas dúzias de mentiras descaradas. O bicho da madeira aparece porque não se arejou suficientemente a casa. Não se tendo tido o cuidado de manter um ambiente são, não vale a pena agora chorar pelo apodrecimento adicional. Não reconhecer e não tratar a causa fundamental apenas agrava.

Carlos J F Sampaio, Esposende

A democracia não vende!

Actualmente, o grau de abstenção do eleitorado português, que somando votos brancos e nulos, quase perfez a maioria no processo democrático e livre, na última escolha dos nossos governantes!

Partindo do 25 de Abril e da escassa abstenção inicial, verificou-se o lento assalto ao poder, por quem, aproveitando o período de mudança de regime, trouxe os velhos pecados, quase genéticos, do povo;: a cunha e a corrupção. Lentamente, desde nas autarquias até aos ministérios, foi um regabofe com dinheiros vindos de Bruxelas e com a continua cedência de quem devia fiscalizar e punir, e casos que fossem investigados, para ser levados aos tribunais, os mesmos prescreviam ou, convenientemente, nada era provado!



Sendo assim, o que é demais provoca enjoo, por um lado, dos mais velhos, já com pouca paciência e baixos níveis de crendice, para as triviais promessas. Por outro lado, os jovens, não estão despertados para analisar o que está em jogo para o seu futuro, tantos mais que não têm boas referências do que ouvem e vêem!

Há quem tenha a tentação de obrigar a votar! Pura ilusão, porque aí agravaria o nulo e o branco, como campeões das eleições. A solução, não sendo simples nem única, é a de serem sérios, não prometerem o que não podem e executarem o prometido. Só assim, melhorarão a qualidade da Democracia.

Silvino Taveira Machado Figueiredo, Gondomar