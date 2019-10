Presidente dos Estados Unidos anuncia saída do secretário interino de Segurança

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira a saída do secretário interino de Segurança Nacional, Kevin McAleenan, que liderou nos últimos meses a política de migração do Governo norte-americano.

Na rede social Twitter, Donald Trump elogiou “o trabalho fantástico” de McAleenan, o quarto responsável por esta pasta em menos de três anos.

“Depois de muitos anos no Governo, Kevin quer passar mais tempo com a família e ir para o sector privado”, escreveu o Presidente, acrescentando que o nome do substituto será conhecido na próxima semana.

McAleenan tinha tomado posse em Abril, sucedendo a Kirstjen Nielsen, que se demitiu na sequência das crescentes críticas de Trump à ineficácia no combate à imigração legal na fronteira com o México.