O PiS tem tudo para ganhar na Polónia, mas a corrida está mais disputada do que parece

Fora da Polónia, as eleições deste domingo são descritas como um “teste à democracia”, as mais importantes desde o fim do comunismo em 1989, com o Partido Lei e Justiça (PiS) a entrar numa rota desafiadora em relação à União Europeia com continuação de reformas do sistema judicial que Bruxelas dizem pôr em causa o Estado de direito, regulação dos media, e sobre uma campanha de ódio contra a “cultura LGBT”.

Continuar a ler