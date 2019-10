Afinal, havia uma magia escondida na cozinha soviética

É de manhã cedo, por isso as filas ainda não são muito grandes no Pyshechnaya. Elizaveta, que nos tem guiado por estes dias em São Petersburgo, faz-nos parar uns minutos à porta para deixar alguns avisos. O que temos mesmo que reter é que dois ou três pyshki são mais do que suficientes e devemos evitar pedir oito ou dez como fazem alguns “principiantes”.

