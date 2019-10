Herdade dos Delgados: Quando as estrelas brilham sobre o Alqueva

Durante o dia houve algumas nuvens e chegámos a recear que não se conseguisse ver as estrelas. Mas os receios não se confirmaram. O jantar no Adega Velha, com os tradicionais ovos mexidos com espargos bravos e o incontornável cozido de grão, terminou um pouco mais tarde que o previsto e quando regressamos à Herdade dos Delgados, à beira do Alqueva, é já noite escura e o céu está cheio de estrelas.

Continuar a ler