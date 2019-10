Para quê caviar quando temos batatas?

Os russos Ivan e Sergei Berezutskiy são gémeos idênticos. Quando se apresentam no palco do Congresso dos Cozinheiros, em Lisboa (dias 29 e 30 de Setembro, na LX Factory, depois de terem cozinhado com João Rodrigues, num jantar no Feitoria), é praticamente impossível distingui-los, mas quando, no final da apresentação, nos sentamos para uma conversa, começamos a notar que há um mais falador do que o outro e ao fim de alguns minutos já parecem (como são) duas pessoas diferentes.

