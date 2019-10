Moulin Rouge celebra 130 anos a passos de cancan

O Moulin Rouge, o cabaret francês famoso pelas dançarinas de cancan e pelos figurinos decorados com penas de avestruz, abriu as portas pela primeira vez há 130 anos. Em duas performances todas as noites, 60 bailarinos de 14 países pontapeiam, dançam e rodopiam durante Féerie, o espectáculo que é agora cabeça de cartaz naquele teatro.

Cada espectáculo exige 1000 indumentárias, todas feitas em ateliers que trabalham para o Moulin Rouge há décadas. Cada bailarino muda de roupa entre 10 a 15 vezes por espectáculo — e só tem 90 segundos por detrás das cortinas para o fazer, uma mudança invisível para as 600 mil pessoas que, todos os anos, assistem aos espectáculos e consomem quase 250 mil garrafas de champanhe.