Reacção do Sporting vale empate na 3.ª jornada da Liga dos Campeões

O Sporting empatou neste sábado (30-30) com os espanhóis do Bidasoa Irun, em jogo do Grupo C da Liga dos Campeões de andebol, em Lisboa, devido a uma boa reacção à má entrada na partida por parte dos “leões”.

Os lisboetas entraram mal defensivamente e a formação basca aproveitou para cimentar uma vantagem considerável desde o início, chegando aos 15 minutos de jogo a vencer por cinco golos de diferença (6-11).

O Sporting soube reagir e, aos poucos, foi reduzindo a desvantagem, tendo em Valentin Ghinoea e Pedro Valdez os mais certeiros na hora de rematar à baliza adversária, acabando por chegar ao intervalo a perder apenas por um golo (16-17).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No segundo tempo, e perante um público incansável no apoio à equipa, sobretudo nos instantes finais, o Sporting conseguiu mesmo igualar a partida durante 15 minutos, mas nunca conseguiu chegar à frente do marcador.

O Bidasoa Irun ainda alcançou uma vantagem de três golos, mas os “leões” retomaram o empate a cerca de um minuto do fim do encontro, que até podiam ter vencido no último segundo.

Com o empate, a formação sportinguista mantém o terceiro posto na classificação do agrupamento, com cinco pontos, enquanto o Bidasoa Irun está no segundo lugar, com sete pontos, a perseguir o líder IK Savehof, com oito.