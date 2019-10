Irlanda vence e fica à espera dos All Blacks ou dos Springboks

A Irlanda juntou-se neste sábado a Nova Zelândia, África do Sul, Inglaterra, França, Austrália e País de Gales, e é a sétima selecção a garantir a presença nos quartos-de-final do Mundial de râguebi. Em Fukuoka, os irlandeses fizeram uma exibição consistente contra Samoa e mesmo perdendo um jogador por expulsão antes dos 30 minutos, conseguiram atingir o objectivo de vencer com ponto de bónus ofensivo (47-5), garantindo matematicamente a qualificação. O adversário seguinte dos irlandeses está ainda, no entanto, dependente do desfecho do Japão-Escócia.

A precisar de vencer com pelo menos quarto ensaios marcados para conquistar os cinco pontos que assegurava de imediato um lugar na fase seguinte, a Irlanda entrou muito bem no jogo e a meio da primeira parte, já vencia por 21-0, com três ensaios marcados: Rory Best (3'), Tadhg Furlong (8') e Johnny Sexton (20’).

Já sem hipóteses de qualificação, Samoa reduziu com um ensaio de Jack Lam (25') e pouco depois a vida para os irlandeses parecia complicar-se com mais uma expulsão no Mundial 2019: O centro Bundee Aki, nascido na Nova Zelândia, fez uma placagem alta, atingindo um samoano na cabeça, e viu o cartão vermelho directo.

Mesmo reduzidos a 14 jogadores, os irlandeses não perderam consistência. Repetindo a boa exibição da estreia contra a Escócia, a Irlanda nunca perdeu o controlo do jogo e antes do intervalo chegou ao desejado quarto ensaio, com um bis de Johnny Sexton.

Mesmo com a vitória assegurada, a equipa comandada pelo neozelandês Joe Schmidt manteve um ritmo elevado na segunda parte e conseguiu mais três ensaios - Jordan Larmour (47'), CJ Stander (64'), Andrew Conway (69’), fixando a diferença final em 42 pontos (47-5).

Com o apuramento garantido, a Irlanda fica agora a torcer por uma vitória dos rivais escoceses: Se a Escócia vencer neste domingo o Japão, os irlandeses defrontam nos “quartos” a África do Sul. Caso contrário, serão os All Blacks, bicampeões do Mundo, o próximo rival da Irlanda.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda sob a ameaça e influência do tufão Hagibis, a fase de grupos termina neste domingo, dia em que há quatro partidas agendadas: Namíbia-Canadá, Estados Unidos-Tonga, País de Gales-Uruguai e um decisivo Japão-Escócia.

Para já, ao contrário do que aconteceu com o Inglaterra-França e o Nova Zelândia-Itália, a World Rugby não cancelou qualquer jogo, mas os responsáveis pelo organismo que dirige o râguebi mundial reservaram uma decisão final sobre a realização ou não das quatro partidas para este domingo, poucas horas antes do início das partidas.