FC Porto inicia defesa do título com empate

O FC Porto iniciou neste sábado a defesa do título nacional de hóquei em patins com um empate, diante da Juventude de Viana (3-3). Na jornada inaugural da Liga portuguesa, os “dragões” nunca estiveram em vantagem e cederam os primeiros pontos.

Em Fânzeres, casa emprestada do campeão nacional (que cumpre três partidas de interdição do seu recinto), a Juventude marcou logo aos 53 segundo, por Nelson Pereira, e ainda ampliou a vantagem aos 23’, por Gustavo Lima. Antes do intervalo, Reinaldo García reduziu para 1-2.

Aos 11’ do segundo tempo, Gonçalo Alves igualou o marcador e, quando o FC Porto tentava dar a volta ao resultado, Luís Viana, na cobrança de um livre directo, colocou novamente os vianenses em vantagem (2-3).

Gonçalo Alves ainda voltaria a empatar, numa grande stickada a aproveitar uma situação de powerplay dos “dragões”, mas o forcing final dos anfitriões não lhes permitiu ultrapassar o guarda-redes Jorge Correia e o encontro terminou mesmo com um empate.