Benfica alarga domínio na Supertaça portuguesa

O Benfica confirmou neste sábado o estatuto de grande dominador da Supertaça portuguesa de voleibol. No Complexo Municipal de Almada, os “encarnados” venceram a Fonte do Bastardo por 3-0 e conquistaram o troféu pela oitava vez, dando seguimento a uma década absolutamente demolidora.

A supremacia do campeão nacional só a espaços foi contrariada pelos açorianos. No primeiro set, o Benfica (que voltou a contar com Hugo Gaspar em grande nível) impôs-se por 25-14, repetindo uma vantagem confortável no parcial seguinte (25-18). O mais equilibrado acabou por ser o derradeiro set, que as “águias” venceram por 25-22.

Este triunfo, o primeiro da temporada 2019-20 do voleibol nacional, confirma o Benfica como recordista de Supertaças (tem agora oito, contra cinco do Sp. Espinho e do Castelo da Maia, os mais directos perseguidores) e como a grande potência da competição, já que nos últimos dez anos ganhou a prova por oito vezes.