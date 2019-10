Ana Catarina Nogueira falha a quarta final do ano

Ana Catarina Nogueira foi neste sábado derrotada nas meias-finais do Open de Menorca. A jogadora portuguesa, fazendo dupla com Paula Josemaría, foi batida pelas irmãs María José e María Pilar Sánchez Alayeto, por 3-6 e 3-6, falhado assim a quarta presença da época numa final de um torneio do World Padel Tour (WPT).

Após conseguir vencer nos “16-avos”, “oitavos” e “quartos” sem perder qualquer set, Ana Catarina Nogueira tinha uma tarefa muito difícil nas meias-finais. Pela frente, a jogadora do Porto, n.º 8 do WPT, e Paula Josemaría, n.º 11, tinham as antigas número 1: as gémeas “Majo” e “Mapi” Sánchez Alayeto.

Juntas pela terceira vez este ano desde que “Mapi” regressou à competição após uma paragem de quase meio ano devido a uma lesão no ombro, as Alayeto estão de regresso ao melhor nível e nos quartos-de-final tinham afastado a dupla n.º 1 do WPT: Marta Ortega e Marta Marreno.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contra Nogueira e Josemaría, “Majo” e “Mapi” conseguiram um break logo no primeiro jogo e não mais perderam o controlo da partida, fechando o primeiro set com nova quebra de serviço e um parcial de 6-3.

No início do segundo set, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría ainda estiveram perto de quebrar o serviço, mas com um padel maduro e sólido, as irmãs Alayeto não fraquejaram e acabou por ser a dupla de Aragão que fez o break no quarto jogo, fechando mais tarde a partida, novamente por 6-3.

Apesar da derrota, a presença nas meias-finais do Open de Menorca irá ajudar a consolidar as posições de Ana Catarina Nogueira e Paula Josemária no top-16, o que permitirá à dupla-espanhola marcar presença entre 19 e 22 de Dezembro no Master Final, que será disputado em Barcelona.