Os vírus podem ajudar-nos a derrotar as bactérias resistentes aos antibióticos

Em 2017, Isabelle Carnell, com 15 anos, fez um transplante duplo de pulmão. Semanas depois desse tratamento, acabou por ficar com uma infecção causada pela micobactéria Mycobacterium abscessus. A adolescente tem fibrose cística e já tinha tido várias infecções provocadas por bactérias, que eram sempre tratadas com antibióticos. Mas, com esta infecção, os antibióticos já não estavam a funcionar. O fígado começou a falhar, formaram-se nódulos nos braços e pernas, e havia uma vermelhidão na ferida cirúrgica.

