Mulher assassinada em Carrazeda de Ansiães tinha 44 anos e dois filhos

Uma mulher foi assassinada, esta sexta-feira de manhã, em Samorinha, no concelho de Carrazeda de Ansiães, distrito de Bragança. A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias e confirmada ao PÚBLICO pelos Bombeiros de Carrazeda de Ansiães.

A vítima tinha 44 anos e é mãe de dois filhos. O homicídio terá ocorrido num quadro de violência doméstica. Como informou fonte dos Bombeiros, o marido da vítima foi detido no local pela Guarda Nacional Republicana. A Polícia Judiciária encontra-se no local.

Não existem ainda números oficiais quanto às mortes registadas este ano em contexto de violência doméstica. Um levantamento feito pelo PÚBLICO com base nas notícias publicadas desde o início do ano, e a confirmar-se que este caso se ocorreu nesse contexto, são já 30 as pessoas assassinadas desde Janeiro de 2019: 24 mulheres e seis homens.

O crime terá ocorrido pouco depois das 8 horas, à entrada da aldeia. Os meios de socorro foram accionados pelas 8.28 horas e para o local foram enviados 16 meios humanos, apoiados por seis viaturas. Foi também accionado o helicóptero do INEM, mas não chegou a ser utilizado, de acordo com o Comando Distrital das Operações de Socorro de Bragança.