Gripe e frio causaram mais de três mil mortes no último Inverno

É o terceiro Inverno consecutivo em que a epidemia de gripe sazonal, o frio e outros factores tiveram um efeito significativo na mortalidade em Portugal. No Inverno passado houve 2844 óbitos por todas as causas acima do esperado no país, segundo as estimativas dos responsáveis pelo Programa Nacional de Vigilância da Gripe do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (Insa), apesar de a actividade gripal ter sido de “intensidade moderada”.

Ainda assim, o excesso de mortalidade foi inferior ao verificado nos dois Invernos anteriores (3714 e 4467 óbitos óbitos acima do esperado, respectivamente).

Já os números da rede europeia para onde Portugal reporta dados (EuroMOMO, European Monitoring of Excess Mortality) - e que constam também do relatório do Insa, que esta sexta-feira foi divulgado em Lisboa - indicam que houve 3331 mortes atribuíveis à gripe e 397 óbitos que se ficaram a dever às temperaturas extremas no país, no último Inverno.

A mortalidade acima do que era expectável verificou-se sobretudo nas pessoas com 85 ou mais anos e (1605) e entre os 75 e os 84 anos (812). Este número de mortes em excesso é calculado a partir da linha de base da curva da mortalidade (que é construída com estimativas dos valores esperados para a época do ano, tendo em conta a média de anos anteriores). O excesso de mortalidade verificou-se em todas as regiões de Portugal continental, bem como em ambos os sexos.

“Durante o período de excesso de mortalidade ocorreram dois eventos que podem explicar este aumento do risco de morrer. Nomeadamente, a epidemia de gripe sazonal cujo período epidémico decorreu" entre a primeira e a nova semanas deste ano, com um pico na terceira semana, “com temperaturas mínimas abaixo do normal nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2019”, lê-se no relatório do Insa.

Este não é um fenómeno que surpreenda os especialistas: o frio e a epidemia de gripe estão habitualmente associados a aumentos da mortalidade, principalmente na população mais fragilizada, devido à multiplicação de infecções respiratórias e à descompensação de doenças crónicas.

Ainda assim, nos últimos anos, houve Invernos mais complicados: o de 2014/2015, em que o Insa apontou para 5591 mortes acima do esperado; e o pior ano, desde que há registos, foi o de 1998/1999, em que o excesso de mortalidade ultrapassou os oito mil óbitos.