Maioria das provas da Operação Teia correm risco de ser anuladas

A esmagadora maioria das provas recolhidas no âmbito da Operação Teia, um caso de corrupção que envolve o ex-presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, e o ainda autarca de Barcelos, Miguel Costa Gomes, correm o risco de vir a ser anuladas. Isso mesmo resulta de uma decisão do Tribunal da Relação do Porto, tomada esta quarta-feira, que considera o juiz de instrução do Porto que autorizou a realização das escutas telefónicas e das buscas incompetente para analisar o caso.

