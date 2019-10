Quase 8000 bolsas de estudo já estão a ser pagas a universitários

Quase 8000 estudantes do ensino superior estão já a receber as bolsas de acção social pagas pelo Estado. Este número significa que o processo retomou a normalidade, depois dos problemas informáticos que atrasaram a análise das candidaturas no arranque do ano lectivo passado. Por isso, o total de apoios já em pagamento é cinco vezes superior ao que acontecia em 2018/19. Mas muito semelhante ao dos dois anos anteriores a esse.

Continuar a ler