Presidente da Distrital do Algarve considera que Rio Rio se deve recandidatar à liderança

O presidente do PSD/Algarve, David Santos, defendeu nesta sexta-feira que Rui Rio se deve recandidatar à presidência do partido, e vê Luís Montenegro como um militante com as quotas em dia que quer liderar o partido.

“Pessoalmente, acho que o doutor Rui Rio se deve recandidatar. Ainda estamos numa fase de ver quem são os candidatos, mas o único, de facto, que anunciou que se vai candidatar foi Luís Montenegro e eu aguardo por outras candidaturas, nomeadamente a do doutor Rui Rio”, disse à agência Lusa o líder dos social-democratas do Algarve.

Questionado sobre a candidatura do antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro à liderança do PSD nas próximas eleições directas, David Santos considerou-a como “a de um militante social-democrata com as quotas em dia e que concorre a presidente do partido”.

“Qualquer militante o pode fazer”, sublinhou.

David Santos fez questão de destacar que ao considerar que Rui Rio se deve recandidatar, reflecte apenas uma posição pessoal e não a do PSD/Algarve, órgão a que preside.

“O PSD/Algarve nunca toma nem tomará posições sobre nenhuma candidatura à presidência do partido. Posso ter enquanto militante e dirigente distrital uma posição a título pessoal, mas não nos pronunciaremos enquanto órgão distrital”, concluiu.

A liderança do PSD a nível nacional está em debate público após a derrota do partido nas eleições legislativas realizadas no dia 6 de Outubro.

O PSD foi o segundo partido mais votado no distrito de Faro nas eleições legislativas - a seguir ao PS (36,76%) -, tendo obtido 22,30% dos votos, alcançando três mandatos, mais um do que em 2015.

Há quatro anos, O PSD que concorreu coligado com o CDS-PP (coligação PAF - Portugal à Frente) elegeu dois deputados, enquanto os centristas conseguiram um mandato, partido que perdeu agora a representação parlamentar pelo distrito.