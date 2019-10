Comité Central do PCP culpa “ataque” de militantes pela derrota eleitoral

Pode ser um incentivo a uma espécie de caça às bruxas dentro do PCP: o Comité Central (CC) responsabiliza “alguns ex-membros e membros do partido” por um “prolongado e sistemático ataque dirigido contra” o partido, que ajudou a que a CDU tivesse uma redução de votação (uma perda de cerca de 115 mil votos) e de deputados (eram 17, são agora 12). Embora não identifique nomes nem correntes em que essas pessoas se inserem, tudo aponta para que seja uma referência a quem anima um blogue crítico da direcção do partido, denominado Que Fazer?.

No comunicado da reunião desta semana, em que analisou os resultados das eleições, o CC fala de um “processo” de “animação de ideias e concepções retrógradas e populistas, em que se inclui o branqueamento do fascismo e do que ele representou” e cita “operações provocatórias que a partir de estruturas e movimentações diversas visam dividir os trabalhadores e descredibilizar a sua luta e as suas organizações representativas de classe”.

Como o PÚBLICO noticiou em Abril, aquele blogue é alimentado por militantes descontentes com o rumo da actuação do partido, parte deles da Direcção da Organização Regional de Viseu (DORV), mas também de outros pontos do país. Nessa altura, terá sido enviada uma carta à Comissão Central de Controlo do Comité Central assinada por quatro dezenas de militantes mostrando o descontentamento de algumas entidades regionais por não terem sido ouvidas sobre a assinatura, em 2015, da posição política conjunta entre o PCP, o PS e o Governo.

Ainda há um mês, num longo texto sobre o “deve e o haver” das posições políticas conjuntas, os autores do blogue concluíam que o “entendimento político” do PCP com o PS que permitiu a aprovação dos quatro orçamentos esta legislatura serviu “fundamentalmente os interesses do capital”, e resultou num “entendimento [do PCP] com essa burguesia fazendo algumas concessões aos trabalhadores”. Mais: as medidas que Jerónimo de Sousa insiste terem sido “avanços” e “conquistas” só possíveis pela acção dos comunistas são classificadas como um “rol de migalhas para conter a pressão social e enganar o povo”, e pela aprovação dos orçamentos os comunistas receberam em troca “uma mão cheia de nada para os trabalhadores”.

“Em boa verdade, as medidas positivas dependeram mais das negociações de bastidores com o PS do que da luta de massas. Era necessário que a luta de massas tivesse ido muito mais além, linha essa tolhida pela posição política do PCP”, lê-se no texto, afirmando-se que “os trabalhadores continuaram a ser iludidos quanto à possibilidade de poderem resolver as suas reivindicações pela via eleitoral”.

Afirma-se que o PCP ajudou a branquear o PS como partido de esquerda e que “enfraqueceu a posição eleitoral da CDU”. “O PCP descredibiliza-se ainda mais quando, pela voz do seu secretário-geral, nega ter havido uma ‘maioria de esquerda’ e ter apoiado o governo do PS, contando que o povo veja branco aquilo que é preto”, afirmam os críticos. “O PCP não deveria meter-se em negócios com o PS, mas conduzir a luta política e económica das massas com total independência de classe”, defendem.

E vincam: “Os trabalhadores passaram a ver o PCP como partido do sistema, igual aos outros, envolvido em negociatas parlamentares com o PS que não resolvem verdadeiramente o seus problemas, comprometido com as trapalhadas parlamentares, sacrificando os princípios, esbatendo as diferenças entre um partido revolucionário e os demais partidos da democracia burguesa, pondo em causa o prestígio conquistado pelo seu glorioso combate contra a ditadura fascista e pelo seu papel de grande motor das conquistas do 25 de Abril. A confiança das massas no seu partido de classe vai-se perdendo e com ela a perspectiva do socialismo, da infinita superioridade da democracia proletária sobre a democracia burguesa.”

Jerónimo de Sousa bem tem desvalorizado a existência de críticas e dúvidas no seio do PCP nestes últimos quatro anos sobre a ligação dos comunistas ao Governo socialista com a assinatura das posições políticas conjuntas de 2015. O próprio admitiu ao PÚBLICO, no final da campanha eleitoral, que também teve essas dúvidas. Nos comícios na campanha eleitoral, o secretário-geral comunista esforçou-se por justificar perante os militantes e simpatizantes que o PCP e o PEV não quiseram perder qualquer oportunidade para conseguir mais direitos e rendimentos.