A tolerância dita em várias línguas para se perceber bem

São gatilhos para conversas espontâneas "sobre inclusão", que agora começam em Portugal mas falam de todo o mundo. Os posters do The Tolerance Project estão pela Universidade, Design Factory e Biblioteca Municipal de Aveiro, pelo campus universitário de Águeda, pela Casa da Cultura de Ílhavo e a Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré e ainda na Garagem Justino, em Oliveira de Azeméis, até 29 de Outubro.

A exposição itinerante já passou por 24 países, coleccionando posters e designers de diferentes nacionalidades pelo caminho. Junta-os a todos, em harmonia, para sussurrar a mesma palavra —"tolerância"— em diferentes línguas. A Design Factory Aveiro, que promove a exposição em conjunto com a U. Aveiro, escolheu os designers portugueses que agora se juntam ao projecto: Nuno Martins, João Faria e José Albergaria.

O artista e activista Mirko Ilić, nascido na Bósnia mas a viver em Nova Iorque, criou o The Tolerance Project para começar conversas espontâneas (ou não) "sobre inclusão". Em 2017, numa das primeiras exposições, na capital da Eslovénia, muitos dos posters expostos na rua foram intervencionados, "alguns por razões políticas, outros por actos aleatórios de vandalismo". "Num mundo cada vez mais dividido por raça, religião, sexualidade e nacionalidade de origem, a exposição usa o poder único do design para nos lembrar do que temos todos em comum", lê-se no manifesto do projecto.