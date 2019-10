Ser Voluntário… na Associação Portuguesa de Educação Ambiental

Área Geográfica: Nacional

A Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) é uma organização não-governamental de ambiente (ONGA), fundada em 1990, que actua no campo da educação ambiental através de formação, organização de eventos, consultoria e dinamização de projectos nacionais e internacionais, tendo como objectivo principal o desenvolvimento da educação ambiental a nível formal e não formal.

Um dos projectos a destacar da ASPEA é a Quinta Ecológica da Moita, em Aveiro, com vista à dinamização de actividades de educação ambiental na Mata da Moita, suportado por um programa anual de actividades e contemplando ainda acções no âmbito da limpeza e manutenção de espaços.

O projecto Rios é outro dos projectos da associação, que visa a participação social na conservação dos espaços fluviais, procurando dar resposta à visível problemática, de âmbito nacional e global, referente à alteração e deterioração da qualidade dos rios e à falta de um envolvimento efectivo dos utilizadores e da população em geral, através de voluntariado ambiental. Também sobre rios, actualmente, a ASPEA está a desenvolver acções ligadas ao voluntariado ambiental inseridas no projecto Life Invasaqua, para apoiar a comunicação, gestão e disseminação de informação sobre espécies exóticas invasoras, facilitando a partilha de conhecimento sobre soluções e práticas ambientais bem-sucedidas, através do desenvolvimento da cooperação entre as partes interessadas.

Desde 2017, a ASPEA tem um programa mensal de voluntariado, organizando, no último domingo de cada mês, acções de voluntariado em parceria com entidades locais (câmaras, juntas de freguesia, outras associações). Estas acções correspondem a acções de limpeza, plantações, controlo de plantas exóticas. Este programa tem como objectivos a recuperação e manutenção de espaços naturais e construídos e a promoção da consciencialização ambiental.

Qual o impacto da ASPEA?

Em 2018, o programa de voluntariado ambiental da ASPEA contou com seis acções, oito parcerias e a participação de 138 voluntários. Em 2019, com o programa ainda a decorrer, já aconteceram nove acções, resultando em nove parcerias e na participação de 249 voluntários.

No projecto Rios, foram já adoptados um total de 222 quilómetros de rios/ribeiras, com cerca de 560 grupos inscritos, em 121 municípios e mais de 50 mil pessoas envolvidas em actividades.

Como posso ajudar?

Quinta Ecológica da Moita (os voluntários podem inscrever-se numa ou mais equipa), desenvolvendo actividades como: manutenção de charcos e ribeiros; limpeza e manutenção da floresta; preparação da horta pedagógica. Projecto Rios: os voluntários são todos os que contribuem em actividades pontuais ou regulares do projecto. Exemplos de actividades pontuais onde um voluntário pode participar: encontros nacionais; saídas de campo; caminhadas; acções de limpeza de resíduos de rios. Aqueles que tiverem mais algum tempo disponível podem sempre fazer parte de um grupo de actividades e desenvolver actividades dentro das mesmas, como é o caso dos grupos de trabalho. Programa mensal de voluntariado: participar nas acções de voluntariado que a ASPEA organiza, todos os últimos domingos de cada mês. A próxima actividade de voluntariado é já a 27 de Outubro, nos Olivais, em Lisboa.

O que precisam de mim?

A disponibilidade do voluntário varia consoante cada projecto acima referido.