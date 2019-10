Primeiro o país

Rui Rio, votaram em si mais de 1,4 milhões de portugueses. Conseguiu atingir 34% dos deputados na AR e teve mais votos que a soma de todos os outros partidos que ficaram atrás de si. Ainda na campanha, alguns apareceram a augurar-lhe uns fracos 20% de votos, mas conseguiu mais 400.000 votos que esta previsão. Votei em si porque foi o primeiro político - depois dos distantes tempos de Mário Soares, Salgado Zenha, Amaro da Costa e tantos outros -, que voltou a pôr o país à frente do partido e à frente de si.

Incomodados com este atrevimento, surgem agora uns tantos que lhe querem tirar a força desta vontade, repondo disfarçadamente o princípio de, primeiro eu, depois o partido e depois o país. Nesta linha, até um antigo Presidente da República veio propor primeiro uma amiga, depois o partido e finalmente o país. Rui Rio, mais de 1,4 milhões de portugueses votaram primeiro em si e depois no partido. Não nos desiluda.

Manuel Campos, Viana do Castelo

Chega

O PÚBLICO publicou anteontem, e bem, o artigo Entrada de extrema-direita no Parlamento “deve alarmar partidos” analisando o significado de o partido Chega ter conseguido eleger um deputado. É realmente uma situação que deve preocupar todos aqueles que entendem que a tolerância é um valor essencial no funcionamento da sociedade e a entrada deste deputado no Parlamento deve ser motivo de reflexão e trabalho na sociedade e, em particular, junto dos restantes partidos.

No entanto, parece-me que deveria também ser motivo de preocupação e reflexão para os partidos pensarem como é que alguém como o candidato do Chega, cujas ideias, se não eram antes conhecidas, puderam ser ouvidas pelos portugueses durante a campanha, singrou durante vários anos dentro do PSD, tendo inclusive sido escolhido por este partido para ser candidato e cabeça de lista num município como Loures. Como foi possível que alguém que defende as ideias hoje inscritas no programa do Chega singrasse dentro de um partido que se reclama da Social-Democracia? Nunca, dentro deste partido, ele expressou a sua opinião? Nunca ninguém dentro do partido se preocupou em saber qual o seu pensamento?

É efectivamente preocupante que alguém com a ideologia e as propostas populistas do Chega consiga entrar na casa da Democracia. Mas isso é algo que pode ser conseguido através de um projecto pessoal com base num pequeno partido radical. Mais preocupante, em termos da saúde do nosso sistema, é que alguém com essas ideias consiga subir vários degraus dentro de um partido que, por definição, deveria ser, entre outras coisas, garantia do funcionamento democrático das instituições e, por isso, necessariamente capaz de lidar com quem não se sente confortável numa sociedade Democrática, Aberta e Tolerante. Pensar que uma pessoa com ideais xenófobos e impregnados de intolerância consegue progredir até ser cabeça de lista num dos principais partidos do regime parece-me ser uma mensagem preocupante sobre os critérios com que os partidos, senão todos, pelo menos alguns, escolhem aqueles que os representam.

Pedro Fonseca, Aveiro