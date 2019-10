Governo espanhol anuncia que exumação de Franco acontece até dia 25

A exumação do corpo do ditador espanhol Francisco Franco vai ter lugar até ao dia 25 de Outubro, anunciou a vice-presidente do Governo em funções, Carmen Calvo.

A decisão foi tomada em Conselho de Ministros, depois de o Supremo Tribunal ter dado luz verde à operação. O primeiro-ministro em funções, o socialista Pedro Sánchez, tinha anunciado que pretendia retirar Franco do monumento do Vale dos Caídos até às eleições legislativas marcadas para 10 de Novembro.

Segundo o jornal El País, o Governo pretende retirar os restos mortais do ditador sepultado num mausoléu no Vale dos Caídos, a 50 quilómetros de Madrid, e levá-los para o cemitério de Mingorrubio (a 50 km do monumento) antes do arranque da campanha eleitoral. Chegou a ser ponderada a possibilidade de fazê-lo de helicóptero.

A operação, que não necessita de qualquer perícia, implica retirar a lápide de 1500 quilos, debaixo da qual há um caixão de zinco. A dificuldade, segundo os especialistas ouvidos pelo jornal espanhol, pode residir no estado do caixão de madeira, uma vez que passaram 44 anos desde a sepultura e por ser um terreno por onde passa um curso de água.

O Governo quer que toda a operação tenha lugar de forma reservada, sem a presença de jornalistas.

Apesar de o Supremo ter dado luz verde ao plano do Governo – e de ter esclarecido que não é preciso autorização da abadia que funciona no Vale dos Caídos –, a família Franco continua a tentar travar a exumação. Esta semana, foi apresentado um recurso no Tribunal Constitucional a pedir a suspensão da exumação.

O cemitério de Mingorrubio é onde está sepultada a mulher de Franco, Carmen Polo. A opção pela catedral de Almudena, onde está sepultada Carmen Franco, a filha do ditador, e que era a opção dos Franco, foi posta de lado.