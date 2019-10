Os 24 candidatos a Carro do Ano em Portugal

Depois de um período de grande contenção, o sector automóvel viveu nos últimos dois anos alguma euforia – algo que se reflectiu quer no número de lançamentos quer na presença das marcas nas diferentes iniciativas. Mas, numa altura em que o Brexit assombra vários emblemas e com as novas regras de emissões para comercialização na União Europeia ao virar da esquina, este poderá ser o último ano de algum conforto para várias marcas – se não para todas.

Ainda assim, o ano de 2019, que já revela alguma contenção, continua a ter números confortáveis de matrículas novas — até 30 de Setembro, tinham sido matriculados 206.550 veículos novos em Portugal; menos 3,9% do que no mesmo período do ano anterior, mas muito longe dos anos negros para a indústria, em que as unidades matriculadas ficaram abaixo da fasquia dos cem mil. O facto pode explicar o número de inscrições na iniciativa Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2020: há 28 entradas, distribuídas por sete classes — Citadino, Desportivo, Eléctrico, Familiar, Híbrido, SUV/Compacto e SUV/Grande.

Destes, porém, apenas 24 são elegíveis ao título maior, uma vez que os três Hyundai a concurso (um, entre os Desportivos; outro, nos Híbridos; e um terceiro nos Eléctricos) têm motorizações novas a testar, mas a geração de qualquer um dos carros é anterior a 2019. Também a Toyota, que estava ausente da iniciativa há uns anos, coloca o recém-lançado Corolla em duas classes (Familiar e Híbrido), entrando apenas uma vez com este para Carro do Ano, em que se analisam as gamas como um todo. Entre as novidades, de referir os regressos da BMW (Familiar e Desportivo) e da Lexus (Híbrido e SUV/Compacto), além da estreia da Bentley (Desportivo) entre as propostas a serem analisadas.

A iniciativa, promovida pelo grupo Impresa, através do semanário Expresso e dos canais televisivos SIC/SIC Notícias/SIC Caras, conta com um júri composto por jornalistas automóveis em representação de quase uma vintena de órgãos de comunicação social. Além dos organizadores, o júri inclui a revista especializada Carros e Motores, os sites Motor 24, Razão Automóvel e Volante, o desportivo Record, os generalistas Correio da Manhã, Diário de Notícias e PÚBLICO, o económico Jornal de Negócios, as revistas ACP, Exame Informática e Visão, os canais de televisão RTP e TVI e as rádios Renascença/RFM e TSF. Em análise estarão itens como estética, performances, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade ambiental.

Paralelamente, a organização volta a seleccionar cinco dispositivos, posteriormente votados pelos 19 jurados, para o Prémio Tecnologia e Inovação, que vão ser apreciados e posteriormente votados pelos jurados em simultâneo com a votação final. Os finalistas deverão ser conhecidos no fim de Janeiro e os vencedores finais revelados no fim de Fevereiro.

E em 2019 os vencedores foram...

No ano passado, o Peugeot 508 conquistou o título de Carro do Ano, acumulando o prémio de Executivo do Ano (classe que este ano não foi incluída por ausência de propostas), com a versão 2.0 BlueHDi, de 160cv, acoplado a uma automática de oito velocidades. No segmento dos Familiares, venceu a carrinha Kia Ceed com o 1.6 CRDi de 136cv, tendo somado pontos decisivos na funcionalidade; nos Citadinos, venceu o dinâmico Audi A1 1.0 TFSI 116cv; e, entre os Ecológicos (categoria extinta), somou mais pontos o Hyundai Kauai Electric graças à grande autonomia.

Na concorrida categoria dos SUV/Compactos, havia oito versões a concurso, entre mini-SUV e carros de porte médio, tendo vencido o requintado DS7 Crossback com motor a gasolina 1.6 Puretech de 225cv. Já entre os SUV Grandes deu cartas o Volkswagen Touareg 3.0 TDI de 231cv, valendo-se de uma ampla oferta tecnológica.

Os jurados distinguiram ainda o Oncoming Lane Mitigation da Volvo com o Prémio Tecnologia e Inovação, premiando um sistema capaz de detectar veículos em contramão, preparando todo o carro para uma colisão inevitável, protegendo de melhor forma os passageiros.

Candidatos a Carro do Ano/ Troféu Volante de Cristal 2020 Audi e-tron quattro

Audi Q3 Sportback

Bentley Continental GTC

BMW série 1

BMW série 8

BMW X7

Citroën C5 Aircross

DS3 Crossback

Honda CR-V

Kia Proceed

Kia XCEED

Luxury Lexus ES 300h

Lexus UX 250h

Mazda CX-30

Mazda3

Nissan Juke

Opel Corsa

Peugeot 208

SEAT Tarraco

Skoda Scala

Toyota Corolla

Toyota RAV4

Volkswagen Passat

Volkswagen T-Cross

Candidatos às classes CITADINO

Opel Corsa 1.2 Turbo 130cv GS Line

Peugeot 208 GT Line 1.2 Puretech 130 EAT8 DESPORTIVO

Bentley Continental GTC

Hyundai i30 Fastback N 2.0 TGDi MY19 275cv

BMW 840d X Drive (Cabrio) ELÉCTRICO

Audi e-tron quattro

DS3 Crossback E-Tense Grand Chic

Hyundai Ioniq EV MY20 + Pack Pele FAMILIAR

BMW 116d

Kia Proceed 1.6 CRDI GT Line

Mazda3 HB 2.0 SKYACTIV-X 180cv Excellence

Skoda Scala 1.0 TSI 116cv Style DSG

Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid Luxury Black HÍBRIDO DO ANO

Hyundai Kauai HEV 1.6 GDI Premium MY20 + Navi + Vision

Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive

Volkswagen Passat GTE SUV/COMPACTO

Audi Q3 Sportback 35 TDI 150CV S Tronic

Citroën C5 Aircross Shine 1.5 BlueHdi 130 EAT8

Honda CR-V Hybrid 2.0 Lifestyle

Kia XCEED 1.4 TGDI Tech

Mazda CX-30 2.0 Skyactiv-G 122cv Evolve Pack i-Activsense

Nissan Juke 1.0 DIG-T 117cv N-Connecta

Toyota RAV4 2.5 Hybrid Dynamic Force Square Collection 4x2

Volkswagen T-Cross 1.0 TSI 115cv DSG SUV/GRANDE

BMW X7 M50d

SEAT Tarraco 2.0 TDI 150cv Xcellence