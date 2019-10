Sonae mantém plano de abertura entre 50 a 60 lojas de proximidade até 2021

A Sonae prevê investir até 725 milhões de euros no retalho alimentar até 2021, mantendo o plano de abertura entre 50 e 60 lojas de proximidade e ainda alguns hipermercados que já tinha sido anunciado em 2018, no âmbito da tentativa de colocar a Sonae MC em bolsa.

A informação relativa ao plano de investimentos no segmento alimentar, o maior negócio do grupo que é proprietário do PÚBLICO, consta de uma apresentação a investidores, divulgada esta sexta-feira no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No documento, que nada refere em relação a uma nova tentativa de dispersar o capital desta holding, a empresa mantém a intensão de abrir entre quatro e oito hipermercados Continente no mesmo horizonte temporal.

Apesar de em número de novas lojas Continente Bom Dia ser o mais elevado, não é aqui que se concentra a maior fatia do investimento. O capital alocado às lojas de média dimensão, a localizar maioritariamente em grandes centros urbanos, oscilará entre 260 e 280 milhões de euros. A maior fatia, de 445 milhões de euros, é destinada “à manutenção e optimização de lojas existentes”, adianta a empresa liderada por Cláudia Azevedo. O que traduz uma revisão em alta de 100 milhões face aos 345 milhões anunciados em Setembro de 2018 para o mesmo destino, até 2021.

Entre as perspectivas de negócio para os próximos dois anos destaca-se o maior optimismo em relação ao negócio de desporto, concentrado na ISRG, a parceria entre a Sonae e a JD Sprinter. As estimativas, a médio prazo, apontam para um crescimento de lojas de 345 (em Julho do corrente ano) para 500, na península Ibérica, que contribuirão para que o volume de vendas atinja mil milhões de euros e garanta uma EBITDA de 100 milhões de euros.

No primeiro semestre, a Sonae SGPS registou um volume de negócios de 2985 milhões de euros, um crescimento de 13,1% face ao período homólogo do ano passado.